Небольшие производители медизделий потратят на инспекции годовую прибыль

Минэкономразвития выдал положительное заключение на методику, но эксперты заявляют: цены запредельно высоки для большинства отечественных предприятий и сопоставимы с их годовой прибылью.

Ранее разработчики учли пожелания отрасли и убрали из документа повышающий коэффициент К, зависящий от формы инспектирования и коэффициент Спроч, влияющий на оценку прочих расходов инспектората, непосредственно связанных с оказанием услуги. Но вместо вычеркнутых множителей появился новый коэффициент — Ккр. Он включает затраты на оплату труда административно-управленческого персонала инспектората.

Оксана Баранова

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