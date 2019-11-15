Небольшие производители медизделий потратят на инспекции годовую прибыль

Предельно максимальный размер инспекций производств медизделий составит от 1,6 млн до 2,4 млн рублей. Это следует из документа Минздрава, которым утверждается методика расчета стоимости инспектирования производств медицинских изделий на соответствие требованиям системы менеджмента качества (СМК) для регистрации продуктов на едином рынке ЕАЭС.
Минэкономразвития выдал положительное заключение на методику, но эксперты заявляют: цены запредельно высоки для большинства отечественных предприятий и сопоставимы с их годовой прибылью.
Ранее разработчики учли пожелания отрасли и убрали из документа повышающий коэффициент К, зависящий от формы инспектирования и коэффициент Спроч, влияющий на оценку прочих расходов инспектората, непосредственно связанных с оказанием услуги. Но вместо вычеркнутых множителей появился новый коэффициент — Ккр. Он включает затраты на оплату труда административно-управленческого персонала инспектората.
Оксана Баранова
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