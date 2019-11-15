ЕЭК потребовала отменить дополнительную экспертизу БАД в Белоруссии

Комиссия потребовала отменить принятое на национальном уровне положение о дополнительных процедурах анализа ввозимых БАД. В документе указано, что до 10 декабря Беларусь должна проинформировать ЕЭК о принятых мерах.

В январе 2019 года Совет министров Белоруссии принял два положения о порядке и условиях проведения контроля качества и безопасности БАД к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов. В них, в частности, указано, что поставщик обязан предоставить дополнительное заключение о проведении лабораторных испытаний продуктов. Причем, если своей лаборатории у производителя нет, то он должен заключить договор с лабораторией, аккредитованной Республикой Беларусь.

Этот законодательный барьер спровоцировал частичную остановку поставок БАД и спортивного питания на рынок республики. По данным СРО «Союз производителей БАД к пище», поставки товаров в Республику Беларусь прекратили как минимум 24 компании.

Позиция ЕЭК не означает незамедлительного разрешения проблемы. Как отмечают представители бизнеса, говорить о том, в какие сроки белорусская сторона устранит барьеры, сложно, поскольку это потребует запуска процедур изменения государственных нормативных актов республики.

Оксана Баранова

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