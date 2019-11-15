Курганский «Синтез» увеличил экспорт своей продукции на 56%

ОАО «Синтез» (акционерами являются АФК «Система» и АО «Нацимбио») опубликовал финансовую отчетность за 9 месяцев 2019 года. Выручка компании увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,3 млрд рублей. Чистая прибыль завода достигла 0,8 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2018 году.

«Сегодня «Синтез» — одна из немногих компаний, которая показывает рост на стагнирующем розничном рынке. Аптечные продажи по итогам 9 месяцев выросли на 63% в денежном выражении, — отметил генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков. – Также мы активно развиваем экспорт – рост 56% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Планомерно выводим на зарубежные рынки новые препараты и расширяем ассортимент поставляемой продукции».

Лидерами продаж в странах СНГ стали инъекционные препараты пенициллинового и цефалоспоринового ряда, сиропы, назальные капли и спреи, инфузионные растворы и некоторые виды медизделий. Самый быстрый рост компания показала на рынках Узбекистана и Туркменистана – 250% и 145% соответственно (в денежном выражении).

Напомним, что ОАО «Синтез» входит в десятку крупнейших предприятий на российском рынке по производству лекарственных препаратов в натуральном выражении и является лидером среди российских производителей антибиотиков.

gmpnews