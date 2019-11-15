«Гранат Био Тех» начал выпуск одноразовых медизделий в Подмосковье

В Московской области открыт новый завод-резидент особой экономической зоны «Дубна». Предприятие «Гранат Био Тех» специализируется на выпуске одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Пока производство сфокусировано на вакуумных пробирках для взятия венозной крови Acti-Fine. Мощности завода способны закрыть ровно четверть от общей потребности российского рынка в этих изделиях. Однако, «Гранат Био Тех» ориентирован на выход и на международную арену. Продукцией предприятия уже заинтересовался ряд компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Медицинский научно-производственный комплекс «Гранат Био Тех» создан в 2016 году на средства частных инвесторов. Объем финансовых вложений на первом этапе превысил 2,1 млрд руб. Основным партнером выступает крупнейший российский холдинг «Инвитро», специализирующийся на лабораторной диагностики и оказании медицинских услуг.

Александр Островский, основатель и генеральный директор «Инвитро»:

«Современная лабораторная диагностика требует высоких технологий, максимально качественного оборудования и расходных материалов, мы в «Инвитро» понимаем это как никто. Именно поэтому наше партнерское участие в создании производства современных одноразовых медицинских изделий, на котором и специализируется компания «Гранат Био Тех», является совершенно логичным и естественным шагом. Мы уверены, что российские компании сегодня вполне достигли того уровня технологического совершенства, чтобы на равных конкурировать с лучшими зарубежными производителями. Более того, на новом заводе «Гранат Био Тех» в Дубне было использовано новейшее оборудование, разработанное специально для данных производственных линеек и не имеющее аналогов в мире. Поэтому я убежден, что сейчас мы наблюдаем процесс появления сильного конкурента на рынке производителей расходных материалов для лабораторной диагностики».

«Гранат Био Тех» — уникальное для российской медицинской промышленности предприятие. Его главная особенность – полный цикл производства вакуумных пробирок для взятия венозной крови Acti-Fine.

Александр Шишов, генеральный директор «Гранат Био Тех»:

«Сегодня наш завод, если не единственное, то одно из немногих предприятий в стране, где выполняется полный цикл производства медицинских изделий для лабораторной диагностики. То есть мы контролируем все этапы работ: от подбора сырья и изготовления компонентов пробирки до упаковки. Наша продукция без преуменьшения соответствует мировым стандартам качества. И это одновременно и предмет гордости, и направление для неустанной работы»

«Гранат Био Тех» — экологически чистое предприятие, производственные мощности которого занимают свыше 6000 кв.м. Заводу присвоен класс энергетической эффективности «Высочайший А+».

Часть оборудования завода не имеет аналогов в мире. Специалисты «Гранат Био Тех» совместно с европейскими коллегами разработали уникальный сборочный автоматизированный комплекс. По сути это робот, который умеет быстро переходить с производства одной номенклатуры продукции на другую.

Особо пристальное внимание на производстве уделяется соблюдению стандартов производства. Например, на этапе сборки пробирки установлено более 500 датчиков контроля качества. В общей сложности каждая пробирка проходит проверку по 45 различным параметрам.

Высокое качество первой линейки продукции уже привлекло внимание потенциальных клиентов. «Гранат Био Тех» заключил ряд контрактов с российскими компаниями. Также ведутся переговоры с иностранными партнерами из Бразилии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В первый год работы российский производитель намерен выпустить 100 млн вакуумных пробирок. Это четверть от общей потребности отечественного рынка. По плану уже в 2021 году «Гранат Био Тех» увеличит производственные мощности вдвое. Кроме того, будет расширен и ассортимент выпускаемой продукции: начнется серийное производство медицинских двусторонних игл для взятия венозной крови.

gmpnews