Участникам рынка фармацевтической логистики необходимо объединяться

В Москве состоялась V Ежегодная международная конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2019, в которой приняла участие группа компаний «Силтэк» в лице руководителя направления «Индикаторы воздействия» Анатолия Петранкова.

Пятый год подряд игроки рынка – дистрибьюторы, логистические компании, поставщики регистраторов температурных режимов, а также представители Минздрава РФ обсуждают проблемы, возникающие при транспортировке лекарственных препаратов и их ингредиентов.

По мнению участников рынка, существующий СанПин 3.3.2.3332-16* (Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов) достаточно сложно выполнять в силу того, что у его формулировок нет однозначного толкования. Например, температура хранения орально полиомиелитной вакцины находится в диапазоне +2+8 градусов по Цельсию. Однако вакцина сохраняет стабильность 48 часов при 37 градусов по Цельсию. Тем не менее, согласно установкам СанПина, даже при превышении температуры на 0,5 градуса выше диапазона стандартной температуры хранения вакцины могут считаться «испорченными» и не быть принятыми получателем.

Наиболее инициативные участники рынка призвали коллег объединиться и создать саморегулируемую организацию (СРО), чтобы сообща, единым фронтом вносить в Минздрав РФ предложения по совершенствованию законодательства в области фармлогистики, которые бы полностью учитывали интересы и потребности этой отрасли и отвечали мировым тенденциям.

«Рынку фармацевтической логистики надо консолидироваться, организовывать рабочие группы, разрабатывать предложения для Минздрава и Роспотребнадзора, добиваться их выполнения, — отмечает Анатолий Петранков. — Иначе дальнейшая работа в таких условиях будет затруднена и проблематична».

* Разработан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, с учетом замечаний и предложений управлений Роспотребнадзора, Некоммерческого партнёрства содействию развития аптечной отрасли «Аптечная Гильдия», Союза профессиональных фармацевтических организаций.

gmpnews