Борьба за лидерство: DSM Group представил рейтинг российских фармдистрибьюторов

По итогам 9 месяцев 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,6%. Относительно аналогичного периода 2018 года этот показатель снизился на 1,6%.

В текущем году одна из основных тем для обсуждений – это маркировка. И для дистрибьюторского сегмента она также актуальна. На фоне бурных обсуждений готовности всех звеньев к обеспечению рынка маркированными лекарственными препаратами ждать ярких событий, которые могут привести к изменению расстановки сил в рейтинге, не стоит. Несмотря на это, можно обозначить решения, которые принимаются дистрибьюторами и повлияют на рынок в будущем.

Например, компании активно готовятся к разрешению торговли лекарствами через интернет. Помимо развития собственного сервиса онлайн заказа, фармдистрибьютор «Протек» и интернет-ретейлер Wildberries договорились о сотрудничестве в рамках поставки интернет-магазину товаров. Идет процесс согласования ассортиментной матрицы, которая содержит такие позиции как антисептики, БАД и средства для дезинфекции сантехники.

Заметим, что если раньше из рейтинга только уходили игроки, то теперь наметилась обратная тенденция. Так, компания «Джи Ди Пи» (оптовое подразделение «Аптечная сеть 36,6») несколько лет занималась снабжением только собственных аптек. В 2019 году область действия компании расширилась, причем не только в ретейле, но и на государственный сегмент. В результате по итогам 9 месяцев дистрибьютор занял 2,7% рынка.

Также активно возвращает утраченные позиции компания «Биотэк», демонстрируя один из самых высоких ростов рынка.

Отрицательная динамика дистрибьютора «СИА» связана с постепенным отказом от сотрудничества со сторонними клиентами в фармретейле. Фокус внимания теперь сосредоточен на собственном аптечном бизнесе и развитии аптек «Магнит». На конец сентября сеть насчитывала уже около 750 точек. Хотя от поставленных планов данный показатель существенно отстает: в начале 2019 года заявлялось, что в декабре сеть будет состоять из 2 000 точек. Невыполнение данных целей привело к снижению плана до 1 200 аптек. Большие складские мощности используются также для поставки нелекарственного ассортимента в собственные магазины «Магнит косметик».

Рейтинг дистрибьюторов за 9 месяцев 2019 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост Доля 1 Протек 165,7 0,4% 14,8% 2 Пульс 158,2 10,0% 14,1% 3 Катрен 152,5 -4,4% 13,6% 4 Фармкомплект 63,0 25,3% 5,6% 5 Р-Фарм 60,6 30,3% 5,4% 6 Гранд Капитал 49,7 17,2% 4,4% 7 БСС 42,5 13,5% 3,8% 8 Профит-мед 35,5 12,0% 3,2% 9 Ассоциация «Асфадис» 30,1 6% 2,7% 10 Биотэк 29,9 121% 2,7% 11 Джи Ди Пи 29,7 6,1% 2,7% 12 СИА (Магнит Фарма) 26,7 -12,0% 2,4% 13 Авеста Фармацевтика 21,8 24,8% 2,0% 14 Ланцет 20,7 17,5% 1,9% 15 ГК «Евросервис» 17,4 16,0% 1,6%

gmpnews