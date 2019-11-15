Финансирование госпрограммы «Фарма-2020» в 2019 году сократили на 4 млрд рублей

Бюджетные расходы на госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2019 год планируют сократить на 36,8% – до 7,17 млрд рублей. Больше всего – в три раза – сократился объем запланированных субсидий на разработку улучшенных аналогов инновационных лекарств. Бюджетные расходы на госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2019 год планируют сократить на 36,8% – до 7,17 млрд рублей. Больше всего – в три раза – сократился объем запланированных субсидий на разработку улучшенных аналогов инновационных лекарств.

Расходы на программу «Фарма-2020» в 2019 году планируется сократить сразу на 4,2 млрд рублей из предполагаемых 11,35 млрд, говорится в проекте поправок к закону о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Поправки приняты в первом чтении 13 ноября 2019 года.

Объем предоставляемых субсидий на возмещение фармпроизводителям затрат на разработку улучшенных аналогов лекарств сокращен в три раза – до 591,4 млн рублей. Субсидии компаниям на проведение клинических исследований уменьшились в 2,7 раза – до 427,4 млн рублей.

Кроме того, распорядители бюджета отказались от планов предоставить в 2019 году 1,54 млрд рублей «Ростеху» на «организацию производства иммунобиологических препаратов». Столько же госкорпорация должна была получить на эти цели в 2020 году, а еще 915,3 млн рублей – в 2021-м. В «Ростехе» Vademecum ответили, что средства должны были пойти на развитие производства «Микрогена».

Расходы на закупки товаров и услуг для госнужд по программе «Фарма-2020» снижены в 2,6 раза – до 355,2 млн рублей.

Выделяемые на реализацию «Фармы-2020» средства уже не первый год значительно недоосваиваются. В 2018 году исполнено 62,9% от запланированных расходов. По этому показателю «Фарма-2020» стала худшей из проанализированных Счетной палатой РФ госпрограмм. За восемь месяцев 2019 года уровень исполнения кассового бюджета «Фармы-2020» составил 14,9%.

С 2020 года правительство планирует поменять правила предоставления субсидий фармпроизводителям и производителям медизделий. Получатель будет определяться по конкурсу, ему компенсируют до 40–70% отдельных видов затрат на разработки по ключевым направлениям (для фармпромышленности – антибиотики, гормональные препараты, вакцины из НКПП и др.).