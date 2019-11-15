Минпромторг предложил установить 50-процентную квоту на госзакупки импортных лекарств

Министерство промышленности и торговли РФ предложило дополнительный способ господдержки российских производителей – установить квоты в размере не менее 50% на госзакупки отечественной продукции, в том числе в отношении лекарств и перевязочных материалов. В правительстве ранее обсуждали введение таких квот при закупках произведенной в России медтехники. Министерство промышленности и торговли РФ предложило дополнительный способ господдержки российских производителей – установить квоты в размере не менее 50% на госзакупки отечественной продукции, в том числе в отношении лекарств и перевязочных материалов. В правительстве ранее обсуждали введение таких квот при закупках произведенной в России медтехники.

Правительству предстоит утвердить список групп товаров, на которые могут быть распространены такие преференции, как и точный объем квотирования. Минпромторг рекомендовал к включению в перечень среди прочих отдельные группы лекарств (антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) и перевязочные материалы. В случае реализации предложения, объем средств, затраченных на закупку импортной продукции, не сможет превысить затраты на приобретение товаров, произведенных в России и странах ЕАЭС.

Внедрить этот механизм планируется через внесение поправок в ФЗ-44 и ФЗ-223 и тематические подзаконные акты. Пакет предложений уже разработан Минпромторгом и направлен на рассмотрение в другие ведомства.

Ввести квоты в 50% для госзаказа на гражданскую продукцию, производимую предприятиями ОПК, в декабре 2018 года предлагал вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, заказчики намеренно указывают в конкурсной документации характеристики импортных, а не отечественных товаров.

В апреле 2019 года Минпромторг анонсировал аналогичные меры в отношении закупок медоборудования для реализации нацпроекта «Здравоохранение». Идею поддержали Минфин и Минздрав.