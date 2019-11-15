Bayer и Dewpoint Therapeutics заключили соглашение в области разработки новых лекарств

Bayer и Dewpoint Therapeutics заключили опционное соглашение, договор об осуществлении научно-исследовательских работ и лицензионное соглашение стоимостью до 100 млн долларов. В рамках сотрудничества компании планируют воспользоваться платформой Dewpoint для биомолекулярных конденсатов и библиотекой низкомолекулярных соединений Bayer для разработки новых методов лечения сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваний.

В соответствии с условиями соглашения, Bayer получит возможность эксклюзивно лицензировать определенное количество новых терапевтических средств, полученных в результате исследовательской деятельности. В рамках партнерства Bayer и Dewpoint также расширят присутствие Dewpoint в Германии и возможности местной индустрии для преобразования научных достижений в новые лекарства.

«Поскольку мы продолжаем расширять наши возможности в области исследований и разработок, сотрудничество с Dewpoint обеспечит доступ к прорывному инновационному потенциалу, — сказал доктор Йорг Меллер, член исполнительного комитета фармацевтического подразделения Bayer AG и руководитель отдела исследований и разработок. — Новые аналитические инструменты и растущее понимание биомолекулярных конденсатов могут обеспечить новое понимание клеточных функций, которые ранее не рассматривались учеными при разработке лекарственных препаратов, что позволило бы нам обнаружить новые фармакологические цели в рамках будущих методов лечения».

gmpnews