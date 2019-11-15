Концепция развития фармотрасли Узбекистана: совместные проекты, маркировка, GMP Bayer и Dewpoint Therapeutics заключили соглашение в области разработки новых лекарств » FDA одобрило новый антибиотик для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Fetroja (cefiderocol), антибактериальный препарат для лечения взрослых пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, включая инфекции почек, вызванные чувствительными грамотрицательными микроорганизмами. Cefiderocol, разработанный японской фармацевтической компанией Shionogi & Co, имеет принципиально новый механизм проникновения через мембрану грамотрицательных микроорганизмов: он связывается с трехвалентным железом и транспортируется сидерофорами в бактериальную клетку. Эффективность и безопасность Fetroja были доказаны в ходе клинических исследований с участием 448 пациентов, страдающих инфекциями мочевыводящих путей. У принимающих препарат на 72,6% снизились симптомы заболевания, в то время как в группе принимающих другой антибиотик – на 54,6%. В ходе КИ выявлены наиболее частые побочные эффекты – тошнота, диарея, кожные высыпания, кандидоз, кашель, головная боль. «Решение FDA обеспечивает дополнительный вариант лечения пациентов с инфекциями мочевыводящих путей, у которых нет альтернативных вариантов лечения или возможности лечения ограничены. Ключевой глобальной проблемой, с которой FDA сталкивается, является обеспечение пациентов эффективными и доступными препаратами в условиях угрозы антибиотикорезистентных инфекций. Полагаю, что одобрение FDA представляет собой еще один шаг вперед в наших общих усилиях по обеспечению безопасных и эффективных противомикробных препаратов для лечения пациентов», — сказал Джон Фарли, исполняющий обязанности директора Управления инфекционных заболеваний в Центре оценки и исследований лекарственных средств FDA. gmpnews