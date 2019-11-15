В ОЭЗ «Тольятти» будет построено новое фармацевтическое предприятие

14 ноября в особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета организации, на котором были рассмотрены заявки от потенциальных резидентов, планирующих разместить свои производства на инвестиционной площадке.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ, компания ООО «ПОЛИФАРМ» намерена открыть в Тольятти фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать лекарственные препараты. Инвестиции в проект составят более 260 млн рублей и будет создано 155 новых рабочих мест.

Члены экспертного совета одобрили заявки будущих инвесторов. Таким образом, количество резидентов особой экономической зоны возросло до 24.

Необходимо отметить, что первый завод по производству лекарственных препаратов «Озон Фарм» был запущен в ОЭЗ «Тольятти» два года назад, а уже сегодня здесь строится фармацевтическое предприятие ООО «Мабскейл». В планах ГК «Озон» открыть здесь новое производство «Озон Медика». Таким образом, с учетом нового резидента — ООО «ПОЛИФАРМ», фармацевтический кластер в ОЭЗ будет представлен уже четырьмя компаниями, которые внесут свой вклад в развитие национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

«Самарская область уверенно повышает свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности страны, и стабильный прирост резидентов – лучшее тому подтверждение. Благодаря уникальным для России преференциям для бизнеса, созданным на территории региона, сегодня Самарская область является центром притяжения, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. Для нас принципиально важно, что сегодня в ОЭЗ «Тольятти» активно развиваются различные сферы деятельности – машиностроение, автокомпоненты, химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка. Мы убеждены, что с реализацией стратегических инфраструктурных проектов — строительство мостового перехода через Волгу, подведение железнодорожной ветки к ОЭЗ, расширение автодороги Тольятти — Ягодное — интерес инвесторов к нашей территории существенно возрастет», — уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

gmpnews