Производители субстанций предлагают новые стимулы для стабилизации фармотрасли

Александр Семёнов, президент АО «Активный Компонент», 07 ноября выступил на IX ежегодном международном партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia» в Санкт-Петербурге. В выступлениях на двух панельных сессиях он рассказал про текущую ситуацию на фармрынке и предложил ввести новые стимулы поддержки для стабилизации фармотрасли.

«Лекарственное обеспечение в странах ЕАЭС можно отрегулировать несколькими способами, но один из важнейших — это стабилизация производства активных фармацевтических субстанций. При этом, фактор стабильности на фармрынке важнее фактора инвестиций и экономического роста, поскольку если не будет постоянного снабжения лекарственными препаратами по фиксированным ценам, то мы можем получить негативные социальные последствия», — отметил в своем выступлении Александр Семёнов.

Президент «Активного Компонента» рассказал, что в настоящее время существует ряд угроз для фармотрасли, связанных с закрытием производств по разработке активных фармацевтических субстанций (АФС) в Китае и Индии. Помимо этого, нестабильна ситуация на российском рынке в связи с отменой в первом полугодии 2019 года большого количества тендеров на изготовление лекарственных препаратов (ЛП).

«Сейчас необходимо создать комплексную программу для того, чтобы привлечь, в первую очередь, зарубежных инвесторов в производство активных фармсубстанций», — комментирует Александр Семёнов.

Одной из действенных мер поддержки для компании «Активный Компонент» была субсидия, предусматривающая возвращение 50% от тела лизинга на приобретение оборудования. С 1 января 2020 года Минпромторг РФ планирует завершить ее действие. Со своей стороны, компания заинтересована в том, чтобы ее сохранили в той или иной мере, так как на 2 предприятиях – в Металлострое и Пушкине оборудование приобреталось по данной субсидии.

Александр Семёнов предложил также ряд других стимулов для развития фармацевтической отрасли: отменить налог на прибыль на срок от 5 до 7 лет при подтверждении инвестиций в создание производства не менее 1,5 млрд рублей в рамках заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) или другого соглашения с Минпромторгом РФ; заключать СПИК автоматически при производстве АФС на сумму не менее 1,5 млрд рублей; субсидировать кредитные и лизинговые ставки – не более 3% годовых (при условии инвестиций от 1,5 млрд рублей) на период от 5 лет и более; субсидировать трансфер технологий в Россию (при условии приобретения технологии за рубежом), возвращая 50% затрат; взаимно признавать результаты инспектирования на соответствие требованиям GMP со странами, представляющими экспортный интерес. Помимо этого, стратегическим шагом станет вхождение России в PIC/S.

Важным этапом для стабилизации фармотрасли является корректировка ценообразования на лекарства из списка ЖНВЛП. «Сейчас, чтобы регулировать ценообразование, недостаточно референтных цен. Нельзя просто смотреть на цены в других странах без привязки к фармсубстанциям. Большинство цен на ЖНВЛП зарегистрировано в 2010 году», — отмечает Александр Семёнов. Президент «Активного Компонента» привел пример препарата анаприлин, который принимают при стенокардии. Последний завод в Китае, который изготавливал для него субстанцию – пропранолол, закрылся. В настоящее время «Активный Компонент» разработал данную АФС и подал заявку на включение в Госреестр. Но, чтобы сохранить анаприлин на рынке, необходимо повысить на него цену от 15 до 65 рублей, в зависимости от количества и дозировки.

«При возможном росте цены на лекарственное средство в 2 раза, альтернативой может стать полное исчезновение препарата с российского рынка. В таком случае, целесообразнее повысить цену на лекарство», — подчеркнул Александр Семёнов.

Также он предложил ряд решений по данному направлению: стимулировать локализацию субстанций, причем по определенной цене, зафиксированной в рублях и давать преференции в обмен на то, что производитель будет брать на себя обязательства по выпуску субстанций. В результате получится фиксированная цена на ЛП. Помимо этого, на определённый пул из списка ЖНВЛП нужно повышать цены, иначе это может обернуться дефицитом жизненно важных лекарств. Также необходимо создать стимулы для увеличения количества предприятий по производству АФС в России, а также внедрять меры по лекарственному возмещению.

gmpnews