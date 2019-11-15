Приостановлено обращение ранитидина, в котором использована АФС производства SMS Pharma

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о принятом производителем решении приостановить реализацию лекарственного препарата «Ранитидин-ЛекТ, таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные».

Производителем указанного препарата является ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия. Решение было принято в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «SMS Pharmaceuticals Limited» (Индия), которая была использована в производстве лекарственного препарата.

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, медицинским организациям провести проверку наличия указанных в письме серий лекарственного препарата, о результатах которой необходимо проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

gmpnews