Онлайн путь к пациенту через платную доставку

Заказ и доставка лекарственных препаратов через интернет-сервисы – это неизбежная реальность, которая обусловлена повсеместным развитием онлайн технологий. Такое мнение выразили участники сессии «Проблематика транспортирования и отпуска ЛС», которая состоялась в рамках конференции «Логистика лекарственных средств в Москве».

Проблема легализации торговли лекарственными препаратами через Интернет, наряду с маркировкой, является одной из самых обсуждаемых тем в фармотрасли. С одной стороны, мировой тренд ухода многих услуг в виртуальное пространство – это неоспоримый факт. С другой – реализация ЛС через сеть вызывает ряд опасений в связи с тем, что это касается самого ценного ресурса, здоровья людей. На различных площадках сегодня обсуждаются возможности обеспечения безопасности при доставке препаратов курьерами, квалификация таких курьеров, обеспечение надлежащих условий хранения и транспортировки. Не стал исключением и форум, посвященный логистике лекарственных средств.

В своем выступлении заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина высказала мнение, что доставка ЛС на дом неизбежна, потому что скоро не останется людей, которые бы не пользовались интернетом. Спикер также подчеркнула важность своевременных изменений для существующих сегодня аптек.

«Меня интересует вопрос, что будет с аптекой в том виде, в котором она есть сейчас, с приходом онлайн-торговли. Недавно я задала вопрос президенту Международной фармацевтической федерации (FIP) Доминику Джордану –«В чем основной риск интернет-торговли для аптек?» Он ответил, что риска два. Первый, это интернет-доставка, в случае, если доставлять препараты сможет кто угодно, ведь есть компании, которые специализируются на курьерских услугах и в этом плане обойдут аптеку. Второй момент – это нежелание изменений со стороны самих аптек. Аптека осталась во многом такой, какой она была на протяжение десятилетий, но сегодня пришло время перемен. Главное, чтобы интернет-заказы и доставка не привели к ухудшению положения аптеки. В этой связи доставка должна быть выгодна и влиять на доход. То есть за эту услугу покупатели, возможно, будут доплачивать. В целом система должна быть выстроена прозрачно и цивилизованно, с тем, чтобы принести пользу как населению, так и первостольникам» — сказала Роза Ягудина.

Идею неизбежности онлайн-сервисов, а также формирования у аптек экономической заинтересованности в дистанционной торговле ЛС поддержал и сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев. Он отметил, что сегодня не существует препятствий, которые могли бы помешать принятию закона о дистанционной торговле и более того, это необходимо пациентам.

«Мы живем в новое время. Когда-то человек ловил такси, стоя на улице под дождем и голосуя. Сейчас для этого у большинства из нас в телефоне есть специальный сервис, и, если кто-то в Москве попытается «поймать машину», это вызовет удивление. Многие товары мы заказываем через интернет, что бережет наше время и силы. Почему же мы не можем также делать и с лекарствами? Масса людей задаются таким вопросом. Здесь важно посмотреть, кто в данном случае потребители и каковы их нужды. Существует огромное количество людей, имеющих ограничения в передвижении, или иные сложности со здоровьем, которые вынуждают их оставаться дома. Однако они обязаны ходить за лекарством, и никто им не может помочь. Социальные работники не охватывают всех нуждающихся. Также часто возникает ситуация, когда, например, вся семья лежит с температурой, и пойти в аптеку некому, или невозможно оставить ребенка дома одного, чтобы отлучиться даже на время. То есть услуга доставки сегодня очень востребована. Для того, чтобы не возникала ситуация, когда по закону нельзя, а в жизни это уже происходит, необходимо нормативно урегулировать этот процесс. При этом необходимо защитить права пациента. Он должен быть уверен, что препарат качественный, зарегистрированный на территории РФ, и доставлен с соблюдением всех правил хранения. Технически это сделать возможно. Также я считаю, что на первом этапе масса граждан захочет и сможет заплатить за доставку препаратов. Оформив правовой механизм реализации подобных сервисов, мы в дальнейшем сможем перейти и к другим цивилизованным формам, начиная от поддержки оплаты доставки ЛС государством, что уже существует в некоторых странах, до финансирования фармкомпаниями, в рамках программ доступа к определенным препаратам» — заключил Юрий Жулев.

Что касается вопроса о том, кто должен доставлять препарат, эксперт обозначил, что союз пациентов выступает за официально лицензированные по всем аптечным правилам компании, а также сами аптеки. Кроме этого, сообщество высказывается в пользу разрешения доставки рецептурных препаратов и профессиональной фармацевтической квалификации курьеров. Последний тезис вызывает бурные споры. Так, например, в середине текущего года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к депутатам Госдумы с просьбой учесть предложения бизнеса при принятии закона об онлайн-торговле лекарственными средствами. В письме шла речь о том, что требование наличия фармацевтического образования у специалистов, которые будут осуществлять доставку препаратов, невыполнимо. Каким же в итоге будет законопроект, зависит от всех заинтересованных сторон и их участия в обсуждении острых вопросов.

gmpnews