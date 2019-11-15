Компания BIOCAD готова предоставить свои мощности для выпуска вакцин от рака

Генеральный директор ЗАО «БИОКАД» Дмитрий Морозов заверил присутсвующих на совещании, прошедшем 12 ноября в ГНЦ ВБ «Вектор», в том, что «БИОКАД» может предоставить свои производственные мощности для выпуска продукции, которая будет разработана как в стенах Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», так и в стенах других институтов, например по вакцинному направлению.

«Мы сейчас ещё построили дополнительные производственные мощности. И вопрос культивирования живых клеток, что является базой, для того чтобы создавать различные типы вакцин, у нас освоен, мы уверенно владеем этой технологией. Я думаю, что здесь мы можем оказать хорошую помощь, плюс все вопросы, связанные с выпуском лекарственных препаратов: аттестованные площадки GMP-сертифицированные и так далее. Это то, что должно быть у любой фармацевтической компании, если мы говорим не только о российском рынке, но и об экспорте, поэтому с точки зрения поддержки коллег, которые занимаются вакциной, мы готовы предоставить мощности и будем вместе работать. Предварительная договорённость у нас уже есть», — подчеркнул Дмитрий Морозов.

Эксперт также рассказал, что сейчас компания работает над одним из проектов в области онкологии совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта. Он касается препаратов на основе онколитических вирусов, которые потенциально могут найти применение для лечения рака головы и шеи. Компания видит в данном направлении большую перспективу, поскольку лечение таких сложных заболеваний, как онкологические, в основном на стыке различных подходов, и использование вирусных частиц как носителей-агентов для элиминации опухоли представляется очень перспективным.

В то же время Дмитрий Морозов попросил председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева выдать поручение, чтобы была возможность совместно, производителям и исследователям, поработать над законодательной базой, поскольку для всех уже очевидно, что применение таких новых технологий, как генно-терапевтические препараты, для лечения сложных, редко встречающихся форм генетических заболеваний, относит такие изобретения к классу орфанных препаратов.

«Во всём мире, — заметил гендиректор «БИОКАДа», — такие препараты уже давно идут по программам раннего доступа или регистрации на условиях. К сожалению, сегодняшняя законодательная база в стране это не позволяет делать, и зачастую мы, исходя из того, что это не предусмотрено в законе, вынуждены проводить исследования, которые наши коллеги за рубежом уже не делают. Они со второй фазы внедряют в клиническую практику эти препараты, а мы идём на третью фазу, мы занимаемся дополнительными исследованиями, в которых в принципе нет необходимости, потому что в основном это всегда речь идёт о терминальных больных».

gmpnews