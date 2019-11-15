ЦРПТ: система цифровой маркировки готова к росту нагрузки и количества кодов

По состоянию на 13 ноября 2019 года 5,8 млрд кодов Data Matrix прослеживается в системе цифровой маркировки товаров Честный ЗНАК. При этом на лекарственные средства приходится 78 млн кодов.

Система работает стабильно, готова к росту нагрузки и количества кодов, который произойдет 1 декабря 2019 г. и 1 января 2020 г., сообщают в ЦРПТ.

Напомним, что на сегодня обязательная маркировка распространяется на сигареты, меховые изделия и лекарства программы «7 ВЗН».

Проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий стала обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка всех лекарств начнётся 1 января 2020 года, однако сейчас уже рассматривается введение переходного периода до 1 июля 2020 года.

gmpnews