Россия сможет получить статус полноправного члена PIC/S и выйти на новые рынки

В Японии состоялось заседание комитета Схемы сотрудничества фармацевтических инспекторатов – PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme). В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России и ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.

В ходе заседания Комитет должностных лиц PIC/S положительно оценил совместную заявку Минпромторга России и Росздравнадзора о возможности присоединения к PIC/S. Теперь Россия сможет подать заявку на получение статуса полноправного члена Схемы взаимодействия фармацевтических инспекторатов PIC/S.

«Масштабная межведомственная работа в данном направлении велась на протяжении двух лет. Являясь участниками PIC/S, российские регуляторы смогут участвовать в разработке стандартов и наилучших практик в фармацевтической области, повысить качество инспекций с помощью согласованного обучения инспекторов и их участия в статусе экспертов по различным вопросам в рамках PIC/S. Безусловно, наше членство в Схеме сотрудничества фармацевтических инспекторатов будет способствовать укреплению взаимного доверия между регуляторами России и других стран. Мы также сможем расширить наши экспортные возможности, упростив доступ на внешние рынки для российских производителей лекарственных средств. Чтобы получить статус члена PIC/S, российские ведомства должны будут проделать непростую работу по гармонизации действующей системы регулирования обращения лексредств со стандартами организации», — рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Сегодня PIC/S имеет действительно глобальный характер и представлена профессионалами со всех континентов – Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. К неформальному объединению Схемы сотрудничества уже присоединились 52 регуляторных органа из 50 стран мира. В настоящее время несколько стран, в том числе Армения, Бразилия, Болгария, Иордания и Саудовская Аравия, проходят процедуру вступления в Схему сотрудничества.

Партнерами PIC/S являются такие международные организации, как Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН UNISEF, Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency), Европейский директорат по качеству лекарственных средств (European Directorate for the Quality of Medicines).

