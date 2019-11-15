Суммарная рыночная доля фармдистрибьюторов в топ-15 сократилась на 5,8%

В текущем году российский фармрынок развивается крайне неравномерно. При этом перекосы касаются как отдельных рыночных сегментов, так и конкретных ассортиментных групп. Так за счёт значительных денежных вливаний в госсектор динамика в этом сегменте разительно отличается от таковой в отношении фармрозницы. Более того, последняя находится в состоянии близком к стагнации, общий рублёвый прирост здесь не превышает инфляционных показателей – спрос на ЛП объективно падает, особенно в отношении ОТС-категории. Что касается парафармацевтики, то здесь актуален ещё и фактор перетока потребителей во внеаптечный сегмент, в т.ч. в онлайн каналы, именно такая информация представлена в аналитическом отчете компании RNC Pharma® по итогам 1-3 кв. 2019 г.
Российские фармдистрибьюторы на этом фоне развиваются тоже весьма разнонаправленно, виной тому в т.ч. довольно выраженная специализация оптовиков. Большинство игроков, формирующих топ-15, представлено компаниями, ориентированными именно на розничный рынок. А для тех, у кого фармритейл составляет основной канал сбыта, возможность сохранения рыночной доли на прошлогоднем уровне означает необходимость расти как минимум двузначными темпами. Задача и в лучшие времена не вполне тривиальная, а в условиях падения спроса почти фантастическая.
При этом доли компаний из первой тройки оптовиков синхронно падают, правда в текущем году это уже стало явлением почти привычным. Причём коррекция вниз настолько существенная, что речь идёт о глобальной тенденции деконцентрации в сфере оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия оптимизации пула клиентов.
Пока такой подход может быть и не оправдался в полной мере. Но общий прогноз развития фармритейла с учётом грядущей отмены ЕНВД, а значит и масштабного передела на большинстве региональных рынков, вынуждает крупных оптовиков проявлять определённую осторожность. И это, не говоря уже о не слишком оптимистичных макроэкономических показателях, неопределённостью с внедрением маркировки и ворохом регуляторных предложений, касающихся ограничений для товаропроводящей цепочки.
Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2019 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1-3 кв. 2019
|1-3 кв. 2018
|1
|Пульс
|Химки
|14,7
|15,3
|2
|Протек
|Москва
|14,6
|17,7
|3
|Катрен
|Новосибирск
|13,2
|15,1
|4
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|5,1
|4,6
|5
|Р-Фарм
|Москва
|4,7
|4,5
|6
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|4,1
|4,5
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,3
|3,4
|8
|Биотэк*
|Москва
|2,6
|2,7
|9
|Джи Ди Пи
|Москва
|2,6
|2,4
|10
|ПрофитМед
|Москва
|2,2
|2,1
|11
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,9
|1,8
|12
|Магнит Фарма*
|Москва
|1,8
|3,4
|13
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,5
|1,0
|14
|ГК Евросервис
|Москва
|1,4
|1,4
|15
|Фармстор
|Москва
|1,4
|1,1
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов