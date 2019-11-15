Суммарная рыночная доля фармдистрибьюторов в топ-15 сократилась на 5,8%

В текущем году российский фармрынок развивается крайне неравномерно. При этом перекосы касаются как отдельных рыночных сегментов, так и конкретных ассортиментных групп. Так за счёт значительных денежных вливаний в госсектор динамика в этом сегменте разительно отличается от таковой в отношении фармрозницы. Более того, последняя находится в состоянии близком к стагнации, общий рублёвый прирост здесь не превышает инфляционных показателей – спрос на ЛП объективно падает, особенно в отношении ОТС-категории. Что касается парафармацевтики, то здесь актуален ещё и фактор перетока потребителей во внеаптечный сегмент, в т.ч. в онлайн каналы, именно такая информация представлена в аналитическом отчете компании RNC Pharma® по итогам 1-3 кв. 2019 г.

Российские фармдистрибьюторы на этом фоне развиваются тоже весьма разнонаправленно, виной тому в т.ч. довольно выраженная специализация оптовиков. Большинство игроков, формирующих топ-15, представлено компаниями, ориентированными именно на розничный рынок. А для тех, у кого фармритейл составляет основной канал сбыта, возможность сохранения рыночной доли на прошлогоднем уровне означает необходимость расти как минимум двузначными темпами. Задача и в лучшие времена не вполне тривиальная, а в условиях падения спроса почти фантастическая.

При этом доли компаний из первой тройки оптовиков синхронно падают, правда в текущем году это уже стало явлением почти привычным. Причём коррекция вниз настолько существенная, что речь идёт о глобальной тенденции деконцентрации в сфере оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия оптимизации пула клиентов.

Пока такой подход может быть и не оправдался в полной мере. Но общий прогноз развития фармритейла с учётом грядущей отмены ЕНВД, а значит и масштабного передела на большинстве региональных рынков, вынуждает крупных оптовиков проявлять определённую осторожность. И это, не говоря уже о не слишком оптимистичных макроэкономических показателях, неопределённостью с внедрением маркировки и ворохом регуляторных предложений, касающихся ограничений для товаропроводящей цепочки.

Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2019 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1-3 кв. 2019 1-3 кв. 2018 1 Пульс Химки 14,7 15,3 2 Протек Москва 14,6 17,7 3 Катрен Новосибирск 13,2 15,1 4 Фармкомплект Н. Новгород 5,1 4,6 5 Р-Фарм Москва 4,7 4,5 6 ФК Гранд Капитал Москва 4,1 4,5 7 БСС С.-Петербург 3,3 3,4 8 Биотэк* Москва 2,6 2,7 9 Джи Ди Пи Москва 2,6 2,4 10 ПрофитМед Москва 2,2 2,1 11 Авеста Фармацевтика Москва 1,9 1,8 12 Магнит Фарма* Москва 1,8 3,4 13 Агроресурсы Кольцово 1,5 1,0 14 ГК Евросервис Москва 1,4 1,4 15 Фармстор Москва 1,4 1,1 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews