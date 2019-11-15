Ни у кого не должно быть сомнений в том, что система маркировки в итоге заработает

Внедрение маркировки лекарств, как и планировалось, начнётся с 1 января 2020 года. В течение шестимесячного переходного периода компании, не успевшие перейти на новую систему, не будут штрафовать, об этом рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«С 1 января внедрение обязательной маркировки начнётся для всех категорий лекарственных препаратов. С 1 октября она уже началась для препаратов для высокозатратных нозологий, но нам нужен период адаптации — переходный период. У каких-то предприятий может что-то не получиться по разным причинам, и мы не можем из-за этого срывать поставки лекарств», — подчеркнул один из авторов законопроекта Александр Петров.

При этом, по словам депутата, у тех предприятий, кто на маркировку перейдёт, появится преференция в виде полной информации о движении их лекарственных препаратов до конечного потребителя. «Эту информацию они смогут использовать в своей маркетинговой политике. И эти сведения, что называется, «дорогих денег» стоят», — отметил парламентарий.

В то же время ни у кого не должно быть сомнений в том, что система маркировки лекарственных препаратов в итоге заработает.

«Именно поэтому в законопроекте содержится норма прямого действия — переходный период только на шесть месяцев», — подчеркнул Петров.

gmpnews