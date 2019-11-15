Sandoz приобретает японское подразделение Aspen Global за 441 млн долларов

Компания Sandoz, подразделение Novartis, подписала соглашение о приобретении японского подразделения Aspen Global за 441 млн долларов. Сделка предусматривает приобретение акций Aspen Japan и связанных активов, принадлежащих Aspen Global.

В соответствии с условиями сделки, Aspen получит первоначальный взнос в размере 330 млн долларов, а также до 100 млн долларов в зависимости от выполнения определенных условий после закрытия сделки. Приобретение бизнеса Aspen Global позволит Sandoz расширить свою деятельность на третьем по величине мировом рынке дженериков и расширить линейку генерических продуктов и биоаналогов.

Японский портфель Aspen состоит из непатентованных лекарств с акцентом на анестетики и специальные бренды и включает в себя около 20 продуктов, включая Xylocaine, Imuran и местные бренды. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2020 года.

Aspen Global также подписала с Sandoz пятилетнее соглашение о производстве и поставках активных фармацевтических ингредиентов, полуфабрикатов и готовой продукции, связанных с портфелем проданных брендов. Производство и поставки начнутся сразу после завершения сделки.

gmpnews