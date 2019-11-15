ВОЗ объявила о преквалификации вакцины против лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала вакцину от лихорадки Эбола соответствующей высоким стандартам качества, безопасности и эффективности. Этот шаг призван ускорить ее лицензирование и применение в странах, над которыми нависла угроза распространения вируса, говорится в обнародованном 12 ноября в Женеве сообщении ВОЗ.

В нем подчеркивается, что проведенная ВОЗ «предварительная квалификация» вакцины против Эболы представляет собой «важный шаг, который поможет ускорить ее лицензирование, доступ и распространение в государствах, наиболее подверженных риску вспышек Эболы». Это, как пояснили в организации, «самый быстрый процесс преквалификации вакцин, который когда-либо проводился ВОЗ». Это означает, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по качеству, безопасности и эффективности, и отныне она может закупаться для стран из группы риска на основе этой рекомендации.

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус назвал преквалификацию вакцины от опасной болезни «историческим шагом».

«Пять лет назад у нас не было вакцины и лекарств от Эболы. С помощью вакцины и экспериментальной терапии, прошедшей предварительную квалификацию, Эбола теперь поддается профилактике и лечению», — напомнил он. По словам главы ВОЗ, «разработка, исследование и быстрая предварительная квалификация вакцины показывают, что может сделать мировое сообщество, когда расставлены приоритеты в отношении потребностей уязвимых людей».

Речь идет о вакцине Ervedo, производимой фармацевтической компанией Merck. Доказана ее эффективность от заирского штамма вируса Эбола. Она рекомендована к применению Стратегической консультативной группой экспертов (SAGE) как часть широкого набора средств реагирования на опасную болезнь. Ранее Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу вакцины.

gmpnews