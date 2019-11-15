По результатам инспектирования NCPC Hebei Huamin приостановлено обращение двух АФС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что Специальным комитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) принято решение от 15.10.2019 о приостановлении:

сертификата пригодности R0-CEP 2014-197-Rev 00 на фармацевтическую субстанцию «Цефотаксим натрия стерильный»

и сертификата пригодности R0-CEP 2014-021-Rev 01 на фармацевтическую субстанцию «Цефуроксим натрия стерильный».

Производителем обеих субстанций является компания «ЭнСиПиСи Хэбэй Хуаминь Фармасьютикал Ко.Лтд», Китай («NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical of Suitability»; No. 98, Hainan Road, Economic & Technological Development Zone, China-052 165 Shijiazhaung, Hebei Province, China).

Решение принято в связи с результатами инспектирования производственной площадки.

Росздравнадзор предписывает производителям лекарственных средств, выпускающим лекарственные препараты с использованием указанных фармсубстанций, и организациям-импортерам лекарственных препаратов, в срок до 20.11.2019 предоставить информацию о принятых решениях в отношении субстанций и лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных из нее.

gmpnews