Merck KGaA повысила годовой прогноз на фоне показателя продаж в III квартале

Общий объем продаж компании вырос на 8,1% – до 4,1 млрд евро (4,5 млрд долл. США).

Квартальная прибыль выросла на 0,8% – до 343 млн евро (377 млн долл. США).

Объем продаж препарата Rebif сократился на 12,4% – до 318 млн евро (350 млн долл. США) на фоне конкурентной ситуации на рынке интерферонов в Северной Америке, а также за счет конкуренции со стороны пероральных препаратов для лечения рассеянного склероза.

Продажи препарата Erbitux увеличились на 5,1% – до 222 млн евро (244 млн долл. США) благодаря включению в перечень препаратов ДЛО в Китае.

По препарату Gonal-f объем продаж вырос на 13,1% – до 206 млн евро (227 млн долл. США) благодаря показателям в Северной Америке и Китае.

Объем продаж препарата Mavenclad составил 89 млн евро (98 млн долл. США) против 25 млн евро (28 млн долл. США) за аналогичный период 2018 года за счет одобрения для лечения рецидивирующей формы рассеянного склероза в США.

Квартальный объем продаж препарата Bavencio вырос на 52,5% и составил 29 млн евро (32 млн долл. США) благодаря одобрению FDA для лечения распространенного почечно-клеточного рака.

В III квартале 2019 года объем продаж подразделения Life Sciences увеличился на 12,3% – до 1,7 млрд евро (1,9 млрд долл. США).

По прогнозу Merck KGaA, в 2019 году объем продаж составит 15,7–16,3 млрд евро (17,3–17,9 млрд долл. США), а не 15,3–15,9 млрд евро (16,8–17,5 млрд долл. США), как ожидалось ранее. Прогноз по прибыли составляет 4,23–4,43 млрд евро (4,7–4,9 млрд долл. США). Более ранний прогноз равнялся 4,15–4,35 млрд евро (4,6–4,8 млрд долл. США).

Илья Дугин

pharmvestnik