Правительство одобрило законопроект о принудительном лицензировании лекарств

Поправки в Гражданский кодекс, подготовленные ФАС России, позволят правительству наделять отечественные фармкомпании правом самостоятельного производства иностранных жизненно важных лекарств не только в интересах обороны и безопасности страны, но и в случаях угрозы жизни и здоровью граждан. Например, если зарубежный производитель откажется поставлять такой препарат в страну.

Принудительное лицензирование лекарств может применяться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания — единственный обладатель препарата для лечения тяжелого заболевания. В таком случае компания-разработчик получает компенсацию.

«Принудительное лицензирование лекарственных средств на территории России предлагается вводить в случае чрезвычайной ситуации, которая может сопровождаться монопольно высокими ценами на лекарства или отказом от поставки уникальных жизненно важных лекарственных препаратов», — подчеркнул руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

8 ноября во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава ФАС заявил, что в случае принудительного лицензирования наша страна заплатит «справедливую цену, так называемые роялти, патентообладателю».

Глава правительства уточнил, что помимо законопроекта нужно подготовить предложения о том, кто будет контролировать такого рода ситуации, «чтобы, если подобный конфликт происходил, — сразу же шло поручение о том, чтобы начать производство препарата с уплатой вознаграждения в соответствии с международным правом».

Елена Сидорова

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