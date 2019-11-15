Депутаты одобрили допуск оптовых компаний к дистанционной торговле лекарствами

Как рассказал «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, согласно принятым поправкам, рецептурные препараты будут разрешены к дистанционной торговле с 1 января 2022 года, безрецептурные, а также БАД – с 1 июля 2020 года.

Под исключение попадают наркотические, психотропные препараты, а также спиртосодержащие лекарственные средства с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Как отметил Александр Петров, в дальнейшем этот список может быть пересмотрен.

Допуск к дистанционной торговле получат оптовые организации, занимающиеся продажей лекарств, при наличии у них розничной лицензии на фармацевтическую деятельность.

«Доставка лекарств будет происходить с соблюдением требований надлежащей аптечной практики. Из рук в руки лекарство может передавать курьер без специального фармобразования», – добавил депутат Петров.

Ожидается, что второе чтение законопроекта с учетом внесенных в него поправок пройдет в начале декабря.

Оксана Баранова

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