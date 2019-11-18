Самарская область увеличила объем медико-фармацевтического производства

«Несмотря на то, что доля медико-фармацевтической промышленности в общем объеме обрабатывающей промышленности области составляет всего лишь 1,6%, в 2019 году она показала рост почти в десять раз, – приводит слова Олега Волкова портал Volga.news. – Он достигнут, в том числе, за счет инвестиций в фармацевтическую отрасль Самарской области, которые направлены на строительство новых производств и модернизацию существующих».

Ежегодный рост производства инновационной продукции кластера по разным направлениям достигает 15%. «Главное, что продукты доходят до пациента и первичного звена, работа которого сегодня находится на особом контроле у руководства страны», – подчеркнул ректор СамГМУ (является организатором-координатором работы кластера) Александр Колсанов.

Весной этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал территориальный медико-фармацевтический альянс одним из драйверов роста региональной экономики.

Екатерина Погонцева

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