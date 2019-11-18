Janssen проведет первое полностью виртуальное клиническое исследование

В рамках данного КИ его участникам не придется совершать визиты в клинические центры. Их состояние будут отслеживать с помощью мобильных устройств.

Целью децентрализованного КИ CHIEF-HF является сбор свидетельств, полученных в условиях рутинной клинической практики, в поддержку нового показания (применения при сердечно-сосудистых заболеваниях) противодиабетического препарата Invokana (canagliflozin). В исследование на территории США планируется включить около 1,9 тыс. взрослых, у которых была диагностирована сердечная недостаточность с сохраненной или сниженной фракцией выброса, включая пациентов с диабетом 2-го типа или без него.

Исследование будет проведено в партнерстве с PRA Health Sciences – организацией, осуществляющей рекрутинг участников КИ. Будет использоваться мобильная платформа и электронные анкеты для учета изменений в качестве жизни субъектов, принимающих Invokana, по сравнению с плацебо.

Директор по науке J&J Пол Стоффельс отметил, что традиционные клинические исследования являются неотъемлемой частью медицинских исследований, но они часто бывают длительными и дорогостоящими. В рамках КИ CHIEF-HF предполагается изучить, в какой мере могут быть задействованы технологии, которые уже используют потребители, включая смартфоны и носимые устройства, для изменения исследовательской парадигмы.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik