Аптеки «Северная звезда» проданы Дмитрию Руцкому

Аптеки под управлением компании «Фармастар» работают с 2002 года, в 2005 году сеть вступила в АСНА. В 2018 году компания приобрела сеть Владимира Хапкина «Медбиолайн». На момент покупки, по данным AlphaRM, в сеть «АСНА/Северная звезда» входило 46 аптек, выручка за месяц составляла 110,6 млн руб., в сеть «Медбиолайн» – 81 аптека, выручка за месяц – 208,4 млн руб. По состоянию на октябрь 2019 года в объединенную сеть входят 97 аптек, они расположены в Москве и Московской области, выручка за месяц в среднем составляет 169,52 млн руб., средний чек – 385,73 руб.

В компанию «Аптечные традиции», по данным AlphaRM, входят 243 аптеки, средняя выручка в месяц составляет 383,3 млн руб., средний чек – 433,04 руб.

По словам Оксаны Юрченко, сеть «АСНА/Северная звезда» будет проводить ребрендинг, из названия будет убрано слово «АСНА». Бренд «Северная звезда» остается.

Елена Калиновская

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