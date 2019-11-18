Росздравнадзор приостановил действие сертификатов на две китайские фармсубстанции

Росздравнадзор предписывает фармпроизводителям лекарственных средств, выпускающим лекарственные препараты с использованием этих фармсубстанций, и организациям-импортерам в срок до 20.11.2019 предоставить информацию о принятых решениях в отношении данной субстанции и лекарствах, произведенных из нее. Запрашиваемую информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: control_ls@rosdravnadzor.ru.

В последнее время отзыв сертификатов пригодности на фармацевтические субстанции носит массовый характер. 12 ноября «ФВ» писал о приостановлении Специальным комитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) действия сертификата пригодности R1 -СЕР 2007-320-Rev 02 на фармацевтическую субстанцию ранитидина гидрохлорид производства компании «Орчев Фарма Пвт. Лтд», Индия, в связи с выявлением в данной субстанции примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

В конце октября сообщалось о приостановлении оборота фармсубстанции ранитидина гидрохлорид производства компании SMS Pharmaceutical.

А в конце сентября Росздравнадзор сообщил о приостановлении действия сертификата пригодности на такую же субстанцию от «Сарака Лабораториз Лимитед», Индия.

Елена Сидорова

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