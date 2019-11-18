Roche купила Promedior Росздравнадзор приостановил действие сертификатов на две китайские фармсубстанции » В России одобрен первый дженерик известного иммуномодулятора Минздрав России одобрил первый дженерик иммуномодулятора помалидомида для лечения орфанного заболевания — множественной миеломы. Информация об этом размещена на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Одобрение также получил первый дженерик желчегонного препарата гимекромона. Регистрацию получили две фиксированные комбинации антимикробных препаратов орнидазол+ципрофлоксацин и гипотензивных препаратов амлодипин+валсартан. По данным ГРЛС производитель антигипертензивного комбинированного препарата «Актавис Групп» поменял производителя субстанции валсаратан с «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко. Лтд» на «Дивис Лабораториз Лимитед». Всего, по данным ГРЛС, в первые две недели ноября регистрацию получили 17 лекарственных препаратов:. «Орцепол ВМ» (орнидазол+ципрофлоксацин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — «Уорлд Медицин Илач Сан ве Тидж А.Ш.», Турция. Регистрационное удостоверение: ЛП-005889 от 01.11.2019. «Тербинафин» (тербинафин) — спрей для наружного применения, производитель — ООО «Атолл», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005890 от 01.11.2019. «Помалидомид-ТЛ» (помалидомид) — капсулы, производитель — ООО «Технология лекарств», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005891 от 01.11.2019. «Абакавир» (абакавир) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — «Хетеро Лабс Лимитед», Индия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005892 от 01.11.2019. «Фурацилин-Алиум» (нитрофуран) — раствор для местного и наружного применения, производитель — «Производственная фармацевтическая компания «Алиум», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005893 от 01.11.2019. «Йопамискан» (йопамидол) — раствор для инъекций, производитель — ООО «Фармасинтез-Тюмень», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005894 от 01.11.2019. «Эмопаг» (этилметилгидроксипиридина ацетилглутаминат) — таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, производитель — ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005895 от 05.11.2019. «Валз Комби» (амлодипин+валсартан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — «Актавис Групп ПТС», Исландия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005896 от 05.11.2019. «Дезлоратадин Велфарм» (дезлоратадин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — ООО «Велфарм», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005897 от 05.11.2019. «Гимекромон-СЗ» (гимекромон) — таблетки, производитель — НАО «Северная звезда», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005898 от 07.11.2019. «Римантадин» (римантадин) — таблетки, производитель — «Роутек Лимитед», Великобритания. Регистрационное удостоверение: ЛП-005899 от 07.11.2019. «Гидрохлоротиазид + Лозартан» (гидрохлоротиазид+лозартан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — ООО «Фармацевт», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005900 от 07.11.2019. «Цетиризин» (цетиризин) — капли для приема внутрь, производитель — АО «ПФК Обновление». Регистрационное удостоверение: ЛП-005901 от 07.11.2019. «Нейропол» (цитиколин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — АО «АКРИХИН», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005902 от 07.11.2019. «Нафтизин» (нафазолин) — капли назальные, производитель — ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005903 от 08.11.2019. «Хели-стоп» (висмута трикалия дицитрат) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — АО «АВВА РУС», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005904 от 11.11.2019. «Розувастатин» (розувастатин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель — ООО «КРКА-РУС», Россия. Регистрационное удостоверение: ЛП-005905 от 11.11.2019. Елена Воронина

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