Roche купила Promedior

Сумма сделки, в результате которой Roche получит доступ к экспериментальному препарату для лечения идиопатического пневмосклероза PRM-151, может составить до 1,4 млрд долл. США.

Препарат готов к III фазе клинических исследований.

По условиям соглашения, изначальный платеж составит 390 млн долл. США. Остальные средства будут выплачены при соблюдении отдельных условий соглашения.

Roche уже продает свой препарат для лечения идиопатического пневмосклероза Esbriet. В 2018 году объем продаж препарата превысил 1 млрд долл. США.

Илья Дугин

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