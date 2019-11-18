Дональд Трамп разрешит штатам покупать рецептурные препараты за рубежом

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что он предоставит властям штатов право покупать более дешевые рецептурные лекарственные препараты за рубежом в целях расширения доступности, сообщает агентство Reuters.
По словам президента, он прорабатывает соответствующий план с губернаторами штатов.
В большинстве развитых экономических стран власти напрямую или косвенно обсуждают цены на лекарства с производителями и в некоторых случаях отказываются от закупок, если тот или иной препарат слишком дорог. В США действует закон свободного рынка и цены устанавливаются фармкомпаниями.
Администрация американского президента давно уже вынашивает идею о закупках более дешевых лекарств за пределами США. Фармотрасль выступает против этого, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности лекарств.
Илья Дугин
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