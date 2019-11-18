Волгоградского поставщика обвинили в установке подержанного излучателя для томографа

Кировский районный суд Астрахани продлил до 29 декабря срок ареста Алексею Ляхову, гендиректору волгоградского ООО «ВМТ-техсервис», обвиняемому в мошенничестве. Компания в 2018 году по заказу Александро-Мариинской областной клинической больницы (АМОКБ) отремонтировала компьютерный томограф. Как настаивает следствие, при этом использовался бывший в употреблении рентгеновский излучатель. Кировский районный суд Астрахани продлил до 29 декабря срок ареста Алексею Ляхову, гендиректору волгоградского ООО «ВМТ-техсервис», обвиняемому в мошенничестве. Компания в 2018 году по заказу Александро-Мариинской областной клинической больницы (АМОКБ) отремонтировала компьютерный томограф. Как настаивает следствие, при этом использовался бывший в употреблении рентгеновский излучатель.

Объявленный в декабре 2017 года тендер по отбору подрядчика для ремонта КТ Somatom Definition AS от Siemens ООО «ВМТ-техсервис» достался за 11,5 млн рублей. Компании предстояло демонтировать и заменить излучатель Straton MXP 46, что, собственно, и было сделано 16 марта 2018 года.

Однако в начале 2019-го следственный отдел УФСБ по Астраханской области инициировал дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В мае Алексея Ляхова заключили под стражу. Как предварительно выяснили сотрудники УФСБ в ООО «Сименс здравоохранение», установленный в АМОКБ излучатель уже был в употреблении. По данным системы учета Siemens Heathineers, трубку произвели в Германии в 2015 году и установили в клинике Ричмонда в США. В 2017-м излучатель демонтировали. При этом производитель не давал «ВМТ-техсервис» разрешения на ввоз запчасти в Россию и предлагал купить новый излучатель за 16,3 млн рублей.

По данным газеты «Коммерсантъ», компания «ВМТ-техсервис» действительно купила трубку в США. «Оно [оборудование. – Vademecum] пришло в Россию в упаковке, визуальных изъянов на нем не было. Когда началось уголовное разбирательство, волгоградская фирма обратилась к поставщикам, те сообщили, что трубка новая. Она действительно была установлена на другой томограф, но на нем по каким-то причинам не использовалась и через какое-то время была снята. Сейчас томограф в АМОКБ работает, излучатель прошел несколько этапов приемки больницей, никаких претензий не возникло», – пояснила адвокат Ляхова Ольга Галушкина.

Волгоградское ООО «ВМТ-техсервис» зарегистрировано в 2009 году. По данным СПАРК-Интерфакс, компания на 100% принадлежит Сергею Мицукову. В 2018 году выручка составила 73 млн рублей, чистая прибыль – 26,97 млн рублей. За этот период компания заключила 61 контракт на ремонт и техобслуживание медоборудования, включая КТ, на общую сумму более 56 млн рублей.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2018 году российские клиники потратили на ремонт и техническое обслуживание медоборудования более 23 млрд рублей. Подробнее об этом сегменте рынка – в материале Vademecum.