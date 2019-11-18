Испытания комбинированного препарата против рака начнут в Новосибирске в 2020 году

Клинические испытания разработанного новосибирскими учеными комбинированного препарата для борьбы с онкозаболеваниями планируют начать в 2020 году, об этом сообщил заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимир Рихтер.

Ранее сообщалось, что в 2019 году препарат прошел доклинические испытания. Планировалось, что уже в 2019 году начнутся клинические, однако у ученых возникла проблема с финансированием.

«Клинические испытания — это уже следующий год. Стандартная процедура — три этапа. Первый мы надеемся провести за год-полтора. А затем вторая-третья фаза. Я думаю, что еще лет 5 до выхода на рынок», — сказал Рихтер.

По его словам, немецкая фармацевтическая компания Bayer отобрала данный проект для своего акселератора. Bayer окажет проекту небольшую финансовую и менторскую помощь. В начале декабря разработчики препарата отправятся в Германию для обсуждения будущих форм сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в новом препарате, разрабатываемом учеными, будет соединен вирус осповакцины и белок грудного молока, которые по отдельности уже показали хорошие результаты в уничтожении раковых клеток. Особенность нового препарата в том, что он живет и размножается в опухоли, пока ее не уничтожит, при этом не распространяясь по другим органам и тканям человеческого организма. Препарат представляет собой замороженную вирусную суспензию. Препарат может использоваться как в комбинации с химиотерапией, так и без нее или в комбинации с любыми другими методами лечения.

Сибирские ученые планируют, что их препарат поможет в лечении рака молочной железы и глиомы — опухоли головного мозга. По словам Рихтера, на рынке противоопухолевых лекарств на основе онколитических вирусов сейчас только один американский препарат, который прошел все испытания и получил разрешение на использование.

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