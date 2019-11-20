«Обновление» пытается пресечь нарушение своего патента на Сиалор

ПФК «Обновление» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Обнинской химико-фармацевтической компании и компании «Брайтфарм», требуя признать нарушение ответчиками ее патента на лекарственную форму препарата от насморка Сиалор (протеинат серебра, таблетки для приготовления раствора). «Брайтфарм» является держателем регудостоверения на выпускаемый Обнинской химико-фармацевтической компанией препарат Простолор протаргол в той же таблетированной форме и с тем же действующим веществом. ПФК «Обновление» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Обнинской химико-фармацевтической компании и компании «Брайтфарм», требуя признать нарушение ответчиками ее патента на лекарственную форму препарата от насморка Сиалор (протеинат серебра, таблетки для приготовления раствора). «Брайтфарм» является держателем регудостоверения на выпускаемый Обнинской химико-фармацевтической компанией препарат Простолор протаргол в той же таблетированной форме и с тем же действующим веществом.

Иск принят к производству 18 ноября 2019 года, заседание назначено на 11 декабря.

ПФК «Обновление» пыталась наложить арест на партию Простолора протаргола в екатеринбургской аптеке ООО «Формула здоровья», но суд компании отказал.

Финансовых требований к ответчикам «Обновление» не предъявляет, основная задача – доказать нарушение патентных прав со стороны «Брайтфарма», объяснила Vademecum федеральный менеджер «Обновления» Ирина Карцева.

ПФК «Обновление» получила патент на антибактериальную композицию с содержанием серебра в твердой, растворимой в воде форме в 2015 году. Сиалор зарегистрирован в 2018 году. По данным DSM Group, в 2018 году объем продаж препарата составил 909 млн рублей. Продажи Простолора протаргола за девять месяцев 2019 года достигли 19,5 млн рублей.

Раньше прочих российских компаний – в апреле 2017 года – протеинат серебра в таблетках зарегистрировало Филевское оптово-розничное предприятие. Препарат в этой форме зарегистрирован также у «ФармТехнологий», «Фармстандарта» и «ФармХимКомплекта», в форме раствора – у НПК «ФармХимКомплект», порошка для приготовления раствора – у «Алвилса».

ПФК «Обновление» в начале мая 2019 года предупредила аптечные организации о последствиях продажи назальных спреев с содержанием протеината серебра, зарегистрированных в качестве косметического средства. В оформлении таких средств не упоминаются противопоказания, указывала компания.

ПФК «Обновление» – российский производитель лекарств и БАДов. Располагает промплощадкой в Новосибирске. В портфеле компании около 80 препаратов для лечения заболеваний респираторной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, средств от кожных заболеваний. Выручка предприятия в 2018 году составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль – 198,3 млн рублей.