«Обновление» пытается пресечь нарушение своего патента на Сиалор

Иск принят к производству 18 ноября 2019 года, заседание назначено на 11 декабря.
ПФК «Обновление» пыталась наложить арест на партию Простолора протаргола в екатеринбургской аптеке ООО «Формула здоровья», но суд компании отказал.
Финансовых требований к ответчикам «Обновление» не предъявляет, основная задача – доказать нарушение патентных прав со стороны «Брайтфарма», объяснила Vademecum федеральный менеджер «Обновления» Ирина Карцева.
ПФК «Обновление» получила патент на антибактериальную композицию с содержанием серебра в твердой, растворимой в воде форме в 2015 году. Сиалор зарегистрирован в 2018 году. По данным DSM Group, в 2018 году объем продаж препарата составил 909 млн рублей. Продажи Простолора протаргола за девять месяцев 2019 года достигли 19,5 млн рублей.
Раньше прочих российских компаний – в апреле 2017 года – протеинат серебра в таблетках зарегистрировало Филевское оптово-розничное предприятие. Препарат в этой форме зарегистрирован также у «ФармТехнологий», «Фармстандарта» и «ФармХимКомплекта», в форме раствора – у НПК «ФармХимКомплект», порошка для приготовления раствора – у «Алвилса».
ПФК «Обновление» в начале мая 2019 года предупредила аптечные организации о последствиях продажи назальных спреев с содержанием протеината серебра, зарегистрированных в качестве косметического средства. В оформлении таких средств не упоминаются противопоказания, указывала компания.
ПФК «Обновление» – российский производитель лекарств и БАДов. Располагает промплощадкой в Новосибирске. В портфеле компании около 80 препаратов для лечения заболеваний респираторной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, средств от кожных заболеваний. Выручка предприятия в 2018 году составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль – 198,3 млн рублей.
Фото: vchemraznica.ru
vademec