Росздравнадзору дано право проводить контрольные закупки медизделий и лекарств

Правительство РФ внесло изменения в положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, о госконтроле за обращением медицинских изделий и о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств. Согласно поправкам, Росздравнадзор наделен полномочиями по проведению контрольных закупок медизделий и лекарств «в целях проверки соблюдения запрета» реализации фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции.

Кроме того, ведомство сможет проверять применение стандартов и порядков оказания медпомощи медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также соблюдение ими правил проведения диспансеризации.

В начале ноября 2019 года Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями проводить контрольные закупки «в целях проверки соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг». Предполагалось, что новый функционал позволит ведомству проверять работу государственных и частных клиник, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих медицинские услуги.

Параллельно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в положения о государственном надзоре за обращением медизделий и лекарств, а также о контроле качества и безопасности медицинской деятельности. Согласно документу, Минздраву до февраля 2020 года необходимо принять «индикаторы риска нарушения обязательных требований», являющихся основанием для проведения Росздравнадзором внеплановых проверок.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росздравнадзор получил право проведения контрольных закупок. Вслед за этим ведомство представило проект административного регламента по осуществлению контрольных закупок лекарств, а Минздрав анонсировал проведение Росздравнадзором закупок медизделий.