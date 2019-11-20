Внедрению обязательной маркировки лекарств может предшествовать адаптационный период

Депутаты предлагают ввести полугодовой адаптационный период — до 1 июля 2020 года — для перехода к обязательной маркировке лекарств. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по охране здоровья.

Согласно действующему законодательству, маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 января 2020 года, при этом проблемы с готовностью к внедрению маркировки были выявлены у всех участников рынка, начиная от производителей и заканчивая аптеками.

Среди авторов документа — первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По словам Сергея Боярского, сторонники «Единой России» обошли около трёх тысяч аптечных организаций в различных регионах. Общение с провизорами выявило как слабую информированность сотрудников аптек о готовящихся новшествах, так и отсутствие в некоторых субъектах необходимого для внедрения маркировки оборудования, например, сканеров.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов напомнил, что готовность фармрынка к маркировке была детально проанализирована межфракционной рабочей группой Госдумы по лекарственному обеспечению, а также обсуждалась на специально организованных парламентских слушаниях. Высказанные участниками рынка опасения депутаты сочли обоснованными, после чего им пришлось разработать законопроект об адаптационном периоде для внедрения новшества.

По словам Дмитрия Морозова, особенную обеспокоенность парламентариев вызывает степень готовности к маркировке в отдалённых населённых пунктах.

«Внедрение маркировки — серьёзный социальный, экономический шаг для всей страны, и он должен быть основательно подготовлен», — подчеркнул глава комитета.

ФОТО: NALOG.RU

pnp