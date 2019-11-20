Новосибирские ученые испытывают лекарство от тревожных расстройств

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) проводят клинические испытания средства от шизофрении, маниакально-депрессивного синдрома и других тревожных расстройств, заместитель руководителя филиала ИЦиГ Максим Королев журналистам в понедельник.

«Этот препарат сейчас находится на фазе клинических исследований», — сказал он.

Ранее сообщалось, что препарат на основе солей лития и оксида алюминия оказывает благоприятное влияние на серотониновую систему и успешно прошел испытания на мышах.

Также проходит доклинические испытания средство от ишемического инсульта, сказал он.

Королев отметил, что эффект достигается за счет того, что молекула может выделять оксид азота — именно это соединение и расширяет сосуды, при этом препарат может попадать внутрь клетки.

Кроме того, сказал Королев, эта же молекула может являться средством доставки в организм других лекарств.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют, что препарат не токсичен. «Пока они (данные — ИФ), условно скажем, оптимистичные», — сказал он.

По его словам, доклинический этап продлится около двух лет.

interfax-russia