Экспорт растет в тех сферах, где активно развивалось импортозамещение

Показатели экспорта растут в тех группах российских товаров, в которых в последние годы занимались импортозамещением, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Прогноз по концу года — прирост несырьевого неэнергетического экспорта на 2-3 процента. Это меньше, чем в запланированных показателях, но это объясняется как внутрироссийскими, так и внешними факторами, такими, как торговая война между США и Китаем», — сообщил замглавы Минпромторга на «круглом столе» в Совете Федерации, темой которого стала реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам замминистра, показатели экспорта падают по зерну и удобрениям, а растут в машиностроении, фармацевтике, тонкой химии.

«Это те сферы, в которых мы плотно занимались импортозамещением на протяжении последних шести-семи лет, корреляция абсолютно точная, эти группы растут приличными темпами», — отметил Осьмаков.

Ранее, выступая на форуме «Сделано в России», Василий Осьмаков сообщил, что Минпромторг РФ и Российский экспортный центр в рамках интеграции торгпредств с зарубежными офисами РЭЦ разрабатывают планы действий для конкретных зарубежных рынков.

«Страновые планы действий сейчас в пилотном режиме [разрабатываются], [пока их] семь, уже утверждены Вьетнам, Германия, Узбекистан», — сказал он.

При этом в торгпредствах создаются специальные группы поддержки экспортной деятельности, работающие на принципах проектного управления. Они запущены в семи торгпредствах: Вьетнам, Германия, Индия, Китай, Сингапур, Турция, Узбекистан. Готовятся еще шесть: Азербайджан, Индонезия, Иран, Италия Казахстан, Малайзия. В перспективе проект может охватить порядка 100 стран, сообщил замминистра. «Здесь речь идет о системе прямого сопровождения клиента, оказании поддержки на цифровых основаниях», — отметил он.

«Важно максимально выстраивать связку между РЭЦ и торгпредствами, потому что дополнительные финансовые ресурсы, штатную численность в торгпредствах организовать в рамках нашей государственной системы довольно сложно, а вот финансовые ресурсы и кадровую поддержку через РЭЦ закачать в эту общую систему поддержки экспорта можно», — отметил Осьмаков.

Благодаря взаимодействию удалось существенно сократить сроки поиска зарубежных партнеров для российских экспортеров, отметил, в свою очередь, старший вице-президент РЭЦ Игорь Жук.

«50 дней было, сейчас 22 дня [составляет] срок поиска партнера для экспортеров за границей и, наоборот, для покупателя за границей — поставщика из РФ», — отметил он.

gmpnews