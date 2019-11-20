Индийские фармкомпании рассматривают потенциал Подмосковья для локализации

Как рассказал заместитель председателя Правительства Подмосковья Вадим Хромов, интерес к сотрудничеству в области производства новых препаратов и медицинских изделий проявили 7 индийских компаний. Это стало известно по итогам круглого стола с представителями фармацевтической отрасли Индии, который прошел в рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Мумбаи.

«Сегодня Московская область один из лидеров по производству фармацевтической продукции и самый динамично развивающийся рынок в России. За 5 лет объем фармпроизводства в регионе вырос в 3 раза и сегодня более 15 крупных компаний работают на территории Подмосковья. Это обусловлено рядом преимуществ: близость крупнейшего в России рынка сбыта, наличие подготовленных участков для развития бизнеса, высокий научный и кадровый потенциал, льготы и компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры для инвесторов», — отметил Вадим Хромов.

Зампред добавил, что на развитие фармотрасли в Московской области влияет и наличие медико-технического кластера в Дубне, который объединяет 21 производителя медицинских изделий и поставщиков технологических услуг для отрасли, а также создаваемый в Пущино биотехнологический кластер.

В Подмосковье уже действует фармацевтическое предприятие с индийским капиталом «ПСК Фарма» (входит в холдинг «Рус Биофарм»). Первая линия технологического комплекса была открыта на территории ОЭЗ «Дубна» в ноябре 2018 года.

ООО «ПСК Фарма» — интегрированная биофармацевтическая компания полного цикла, основой деятельности которой является разработка и производство генно-инженерных биологических препаратов — биосимиляров, инновационных лекарственных средств, препаратов для таргетной терапии тяжелых социально значимых заболеваний.

Кроме того, другая компания с индийским капиталом, ООО «ДжодасЭкспоим», намерена возвести завод по выпуску фармацевтических субстанций в городском округе Воскресенск. Планируемый срок реализации проекта 2019-2021 годы.

«Участники круглого стола в Мумбаи высоко оценили предложение Московской области и выразили желание лично посетить регион, чтобы познакомиться с нашими площадками для бизнеса и условия поддержки инвесторов. В целом в презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Нью-Дели и Мумбаи приняли участие более 170 представителей индийского бизнеса, что говорит о высоком интересе к нашему региону», — сообщил заместитель Председателя Правительства Подмосковья Вадим Хромов.

gmpnews