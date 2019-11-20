На рынок России выведен дупилумаб для лечения атопического дерматита

Компания Санофи объявляет о выводе на российский рынок препарата Дупиксент® (МНН: дупилумаб), применяемого для лечения пациентов с атопическим дерматитом среднетяжёлого и тяжелого течения старше 18 лет и в качестве дополнительной поддерживающей терапии среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков старше 12 лет. Россия стала первой страной, в которой Дупиксент® был зарегистрирован к применению в двух показаниях одновременно.

Оксана Монж, Генеральный директор Санофи в странах Евразийского региона, отметила:

Доступность инновационного препарата Дупиксент® – это огромный шаг вперед в помощи российским пациентам с атопическим дерматитом и бронхиальной астмой. До появления препарата Дупиксент® в России не было биологической терапии для пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой атопического дерматита, при которой пациенты зачастую ограничены даже в самых простых повседневных действиях и не могут жить полной жизнью. Мы верим, что Дупиксент® позволит фундаментально изменить качество жизни пациентов, и надеемся, что он сможет помочь многим пациентам справиться с трудностями на пути контроля этих тяжелых заболеваний, вернуться к полноценной жизни.

Дупиксент® – это рекомбинантное человеческое моноклональное антитело, соединяющееся с альфа-субъединицей рецептора интерлейкина-4 (ИЛ). Моноклональное антитело путем специфического связывания с ИЛ-4Rα-субъединицей ингибирует передачу сигналов одновременно двух провоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-13, являющихся основными драйверами персистирующего воспаления во внутренних слоях кожи при АтД, в бронхах при бронхиальной астме и играющих важную роль в механизмах развития других аллергических заболеваний. Дупиксент® выпускается в предварительно заполненном одноразовом шприце и может вводиться подкожно как самостоятельно пациентом, так и медицинским работником. Подкожные инъекции проводятся каждые две недели по назначению лечащего врача.

Дупиксент® зарегистрирован в России для терапии АтД среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых пациентов при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению. Препарат Дупиксент® может применяться в монотерапии или одновременно с топическими лекарственными препаратами. Противопоказано применение препарата Дупиксент® у пациентов младше 18 лет с АтД среднетяжелого и тяжелого течения. В 2014 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) присвоило лекарственному препарату Дупиксент® для лечения взрослых пациентов со среднетяжелым и тяжелым АтД статус «прорывного». По результатам 16-недельных исследований монотерапии (SOLO 1 и SOLO 2) препаратом Дупиксент®, лечение приводило к значительному улучшению симптомов атопического дерматита по сравнению с плацебо. Кроме этого, исследования DRI12544, QUEST и VENTURE показали снижение частоты тяжелых обострений, приводящих к госпитализации и/или посещениям отделений неотложной помощи при применении препарата Дупиксент® для дополнительной поддерживающей терапии бронхиальной астмы.

В настоящее время компании Санофи и Regeneron занимаются исследованием применения препарата Дупиксент® для новых показаний в рамках соглашения о сотрудничестве.

gmpnews