АСНА провела ежегодную конференцию для производителей

Более 300 представителей отечественных и зарубежных компаний собрались в Korston Club Hotel, чтобы обсудить главные темы сотрудничества с Ассоциацией на 2020 год: маркетинг, открытие рынка фармы для e-commerce, инструменты управляемости аптеками, гарантии производителя и новые сервисы («Ассортиментный калькулятор», продвижение приоритетных брендов, мобильное приложение «Я — провизор», запуск лончей и многое другое).

На конференции говорили и о том, как АСНА уже предоставляет производителям выход на рынок не только аптек, но и FMCG сетей, маркетплейсы и зарубежные каналы продаж в СНГ. Завершилась конференция праздничным гала-ужином для всех участников мероприятия.

Источник: АСНА

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