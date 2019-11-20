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«Ростех» стал единственным исполнителем закупок Минздрава при создании цифровых технологий

Правительство РФ определило Госкорпорацию «Ростех» единственным исполнителем проводимых Минздравом России в 2019 — 2020 годах закупок товаров, работ и услуг, связанных с созданием централизованных цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения взаимодействия государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Соответствующее распоряжение № 2719-р подписал 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, «Ростех» может привлекать субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнения Госкорпорацией лично не менее 1% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.

«ФВ» направил запрос в «Ростех» с просьбой прокомментировать, как корпорация планирует осуществлять возложенные на нее полномочия и кого привлекать к их исполнению.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Ноябрь 19, 2019 | Просмотров: 121