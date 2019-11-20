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Аптеки «Вита Экспресс» предложили своим клиентам бесплатный телемедицинский сервис

240 тысяч карточек с промокодами, дающими право на безлимитные телемедицинские консультации в течение месяца, намерена вручить своим клиентам аптечная сеть «Вита». Акция проводится в рамках совместного промо с сервисом DocDoc. Это первый опыт подобного сотрудничества на российском рынке.

Проконсультироваться с теледоктором сможет не каждый покупатель, а только тот, кто приобретет два товара из группы «Вита Микс» на сумму свыше 347 рублей. Группа представлена витаминами, БАД, лекарствами малоизвестных брендов и СТМ. По мнению экспертов, это не самый привлекательный набор с точки зрения потребителей. Да и телемедицина сама по себе не способна кого-то мотивировать сделать покупку.  Так что маркетинговая кампания вряд ли приведет к увеличению продаж партнеров.

Впрочем, DocDoc расценивает эту промоакцию больше как эксперимент. Он намерен тщательно проанализировать ее итоги, чтобы в дальнейшем предложить более специфический сервис для клиентов аптечных организаций.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Ноябрь 19, 2019 | Просмотров: 125