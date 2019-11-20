Аптеки «Вита Экспресс» предложили своим клиентам бесплатный телемедицинский сервис

Проконсультироваться с теледоктором сможет не каждый покупатель, а только тот, кто приобретет два товара из группы «Вита Микс» на сумму свыше 347 рублей. Группа представлена витаминами, БАД, лекарствами малоизвестных брендов и СТМ. По мнению экспертов, это не самый привлекательный набор с точки зрения потребителей. Да и телемедицина сама по себе не способна кого-то мотивировать сделать покупку. Так что маркетинговая кампания вряд ли приведет к увеличению продаж партнеров.

Впрочем, DocDoc расценивает эту промоакцию больше как эксперимент. Он намерен тщательно проанализировать ее итоги, чтобы в дальнейшем предложить более специфический сервис для клиентов аптечных организаций.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik