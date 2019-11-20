FDA одобрило первые контактные линзы для замедления развития близорукости у детей

Мягкие контактные линзы MiSight предназначены для однократного использования. Проводимое в течение трех лет клиническое исследование (КИ) показало, что эти линзы способны замедлять удлинение глазного яблока спереди назад – основную причину миопии – в среднем на 52%. Это выявили ежегодные проверки.

Данное КИ с участием 135 детей также продемонстрировало на 59% более медленное прогрессирование миопии у детей, носивших линзы MiSight, по сравнению с детьми, носившими традиционные мягкие одноразовые линзы. Это показали измерения среднего сферического эквивалента циклоплегической рефракции.

CooperVision планирует вывод контактных линз MiSight на рынок США, начиная с марта 2020 года. Они уже представлены на рынках Канады, Великобритании, Испании и Австралии для детей различных возрастов.

Татьяна Кублицкая

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