FDA одобрило первые контактные линзы для замедления развития близорукости у детей

FDA одобрило контактные линзы MiSight компании CooperVision («КуперВижн»), впервые разработанные специально для эффективного замедления прогрессирования близорукости у детей в возрасте от 8-12 лет, сообщает портал FierceBiotech.
Мягкие контактные линзы MiSight предназначены для однократного использования. Проводимое в течение трех лет клиническое исследование (КИ) показало, что эти линзы способны замедлять удлинение глазного яблока спереди назад – основную причину миопии – в среднем на 52%. Это выявили ежегодные проверки.
Данное КИ с участием 135 детей также продемонстрировало на 59% более медленное прогрессирование миопии у детей, носивших линзы MiSight, по сравнению с детьми, носившими традиционные мягкие одноразовые линзы. Это показали измерения среднего сферического эквивалента циклоплегической рефракции.
CooperVision планирует вывод контактных линз MiSight на рынок США, начиная с марта 2020 года. Они уже представлены на рынках Канады, Великобритании, Испании и Австралии для детей различных возрастов.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik