Novartis прекратит работу по поиску новых молекул в Шанхае

Эти планы связаны с проводимыми в Китае регуляторными реформами и улучшением доступа к лекарствам в стране.

В компании заявили, что Шанхай останется одним из основных мест ведения бизнеса и что в ближайшие годы Китай будет одним из трех ключевых рынков для Novartis.

В частности, было указано, что деятельность предприятия в Шанхае будет нацелена на расширение масштаба и количества клинических исследований как ранних, так и поздних фаз для ускорения разработки новых препаратов.

Около 150 из более чем 1000 сотрудников Novartis в Шанхае, работающих в исследовательской сфере, потеряют работу. При этом в компании заявили, что к 2023 году в Китае будут дополнительно созданы 340 рабочих мест в составе глобальных подразделений клинических исследований и коммерческих структур. В течение этого периода ожидается подача в Китае 50-и регистрационных заявок на новые лекарственные препараты.

Татьяна Куублицкая

pharmvestnik