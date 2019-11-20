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В Европе зафиксировали дефицит важнейших лекарств

Нехватка инсулина, противотромботических препаратов, антибиотиков, противоэпилептических, обезболивающих и противозачаточных средств остро ощущается в Евросоюзе из-за производственных проблем на заводах в странах Азии, пишет британская газета Daily Mail. 

Так, в  Дании в аптеках закончились запасы более 1 тыс. наименований лекарств, в т.ч. для лечения бессонницы и геморроя. В Германии нечем лечить эпилепсию. В Норвегии запасы некоторых препаратов достигли минимума за последние 10 лет.

Аналогичные проблемы  возникли в Великобритании, Бельгии, Австрии и Италии.

В Германии из-за проблем с поставками из Индии и Китая сложилась критическая ситуация с 278 наименованиями лекарств. Это приблизительные данные, поскольку отчетность о нехватке тех или иных препаратов сугубо добровольная. Некоторые препараты станут вновь доступны в Германии не ранее октября 2021 года.

Особая ситуация в Великобритании, где 7 тыс. из 12,3 тыс. обращающихся на рынке лекарственных препаратов поступают из Евросоюза или транзитом.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Ноябрь 20, 2019 | Просмотров: 158