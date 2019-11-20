Коммерцию и маркетинг в НоваМедике возглавит Марина Егорова

Юлия Собакина, которая с ноября 2017 года возглавляла в «НоваМедике» направление коммерции и маркетинга, переходит на работу коммерческим директором в «Магнит Фарма».

Произошедшие кадровые изменения прокомментировала отметила генеральный директор «НоваМедики» Елена Литвинова. «Мы признательны Юлии Собакиной за значительный вклад в развитие коммерческого и госпитального направлений нашей компании, – отметила она. — Планы «НоваМедики» по дистрибуции и продвижению новых продуктов, весьма амбициозны, и перед новым руководителем коммерческого блока стоят важные задачи. Мы рады, что на эту значимую позицию пришел внутренний кандидат, который сохранит преемственность в их решении».

За плечами у Марины Егоровой более 20 лет работы на фармацевтическом рынке. До прихода в «НоваМедику» в 2017 году она работала в международной компании Galderma на позиции национального менеджера по продажам в России.

Ранее Егорова занимала руководящие должности в подразделениях по продажам и маркетингу в компаниях Unipharm и «Акрихин», работала руководителем региона в компании Boehringer Ingelheim и региональным руководителем по маркетингу в компании «Протек».

Марина Егорова закончила Нижегородский коммерческий институт в составе Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского по специальности «экономист, банковское дело» и Школу бизнеса Открытого британского университета при Московском институте менеджмента ЛИНК по специальности «менеджмент, управление проектами».

Фото: «НоваМедика»

Сергей Рякин

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