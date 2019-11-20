Правительство утвердило Правила предоставления субсидий производителям лекарств и медизделий

Постановлением от 16.11.2019 № 1464 утверждаются Правила предоставления субсидий фармпроизводителям.

Постановлением от 16.11.2019 № 1463 утверждаются Правила предоставления субсидий производителям медизделий.

Субсидии предоставляются для стимулирования инвестиционной деятельности российских организаций по разработке и организации производства конкурентоспособных лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения национальных интересов РФ.

Ожидаемыми результатами реализации этих мер станут: увеличение доли лекарств и медизделий отечественного производства в общем объеме потребления, увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства; создание и (или) модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фарм- и медпромышленности; увеличение объема экспорта лекарств и медизделий.

Оба постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.

С их принятием утрачивают силу ряд документов, в соответствии с которыми российские производители могли рассчитывать на получение субсидий. Перечень этих документов приводится в приложении к постановлению.

Елена Сидорова

pharmvestnik