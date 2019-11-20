«Ново Нордиск» и ЮНИСЕФ запустили проект профилактики избыточной массы тела и ожирения у детей

В рамках сотрудничества Агентство ООН по делам детей и международная фармацевтическая компания объединят усилия для повышения осведомленности и информированности населения о мерах профилактики избыточной массы тела и ожирения и устранения основных причин возникновения этих нарушений. Первоначально проект будет реализован в течение трех лет.

«Избыточная масса тела и ожирение являются факторами ухудшения здоровья детей, их стигматизации и даже снижения успеваемости. Целью сотрудничества с такими партнерами, как компания «Ново Нордиск», мы ставим расширение социальной ответственности в области профилактики ожирения и избыточной массы тела у детей, в том числе со стороны органов государственной власти, гражданского общества, представителей частного сектора, различных групп населения и родственников пациентов», рассказывает исполнительный директор ЮНИСЕФ Хенриетта Фор.

Согласно данным, опубликованным в Отчете ЮНИСЕФ о положении детей в мире за 2019 год, рост распространенности избыточной массы тела и ожирения у детей отмечается практически во всех регионах. В настоящее время избыточная масса тела наблюдается у 40 млн детей в возрасте до пяти лет. Доля детей с избыточной массой тела в возрастной группе 5 — 19 лет за последние 15 лет увеличилась практически в два раза.

«Не вызывает сомнений тот факт, что проблема избыточной массы тела и ожирения у детей свидетельствует о кризисе системы общественного здравоохранения, требующем незамедлительных мер. Это не проблема отдельного пациента, а задача, в решении которой должны участвовать все. Совместно с ЮНИСЕФ мы надеемся помочь миллионам детей вести здоровый образ жизни и вместе с этим уменьшить связанную с ожирением нагрузку на общество», рассказывает президент и главный исполнительный директор компании «Ново Нордиск» Ларс Фруергор Йоргенсен.

Проблема избыточной массы тела и ожирения у детей имеет серьезные последствия для здоровья, общественного и экономического благополучия отдельных пациентов, их семей, сообществ и системы здравоохранения в целом, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Цель совместного проекта, о котором было объявлено во Всемирный день детей, в 30-ю годовщину принятия Конвенции о правах ребенка, заключается в следующем:

Повышение информированности лиц и инстанций, принимающих решения, о важности разработки и внедрения, эффективных мер профилактики избыточной массы тела и ожирения у детей в странах со средним уровнем дохода;

Повышение осведомленности о влиянии избыточной массы тела и ожирения на жизнь и права детей и продвижение идеи о необходимости системных преобразований для сдерживания нарастающей эпидемии;

Стимулирование и развитие многоотраслевого вмешательства в странах Латинской Америки и Карибского бассейна с особым акцентом на Мексике и Колумбии.

Источник: Ново Нордиск

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